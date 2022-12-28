2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Umut Meraş kimdir? Umut Meraş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.737 haber kaynağında 1.084.942 adet haber yapılan Umut Meraş, toplamda 1.711.544.203 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Umut Meraş kimdir. İşte, Umut Meraş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Umut Meraş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Umut Meraş hakkında 8.737 haber kaynağında 1.084.942 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.711.544.203 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Umut Meraş hakkında merak edilen Umut Meraş kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

UMUT MERAŞ KİMDİR?

Cengiz Umut Meraş (d. 20 Aralık 1995; Eminönü, İstanbul), sol bek mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Boluspor

Profesyonel kariyerine 2014 yılında Boluspor'da başladı. Burada 4 sezon forma giydi ve 92 resmi maçta forma giyerek 2 gol atıp 5 asist üretti.

Bursaspor

31 Ağustos 2018'de Türkiye Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'a 525 bin € karşılığında transfer oldu. Burada bir yıl forma giydi ve 27 resmi maçta 2 gol üretti.

Le Havre

13 Ağustos 2019 tarihinde Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre'a 1.30 milyon € transfer bedeliyle 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Bursaspor, Umut Meraş'ın bir sonraki transferinden de yüzde 15 pay alacak.

Beşiktaş

30 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye Süper Lig ekiplerinde Beşiktaş'a 1.500.000 Euro karşılığında transfer oldu.