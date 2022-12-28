2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Osman Güder kimdir? Osman Güder hayatı ve biyografisi!
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2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 8.430 haber kaynağında 1.257.797 adet haber yapılan Osman Güder, toplamda 1.366.661.968 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Osman Güder kimdir. İşte, Osman Güder hayatı ve biyografisi
İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Osman Güder, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Osman Güder hakkında 8.430 haber kaynağında 1.257.797 adet haber yer alırken 2022'de toplam 1.366.661.968ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Osman Güder hakkında merak edilen Osman Güder kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.
OSMAN GÜDER KİMDİR?
Osman GÜDER 1970 yılında Malatya'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimi sonrası 1986 yılında Malatya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek Lisansını 1992 yılında Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde tamamladı.
2001 yılında AK Parti Malatya Teşkilatı'nın kuruluşunda yer aldı.
2002 yılında AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.
2007 yılında Tanıtım ve Medya'dan sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.
2012 yılında AK Parti Malatya Merkez ilçe Başkanlığı görevinde bulundu.
2013-2018 yılları arasında AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
11 Ocak 2019 tarihinde AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı gösterildi.
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Battalgazi Belediye Başkanı seçildi.
05.04.2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.
Osman Güder evli ve 5 çocuk babasıdır.