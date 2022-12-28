2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Ali Seçkiner Alıcı kimdir? Ali Seçkiner Alıcı hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 9,805 haber kaynağında 4,265,065 adet haber yapılan Ali Seçkiner Alıcı, toplamda 5,428,630,772 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Ali Seçkiner Alıcı kimdir? İşte, Ali Seçkiner Alıcı hayatı ve biyografisi!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Ali Seçkiner Alıcı, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında bilgiler araştırdığı Ali Seçkiner Alıcı hakkında 9,805 haber kaynağında 4,265,065 adet haber yer alırken 2022'de toplam 5,428,630,772 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Ali Seçkiner Alıcı hakkında merak edilen Ali Seçkiner Alıcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve merak edilen diğer soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz.

ALİ SEÇKİNER ALICI KİMDİR?

Ali Seçkiner Alıcı (d. 3 Temmuz 1965, Kars), Türk müzisyen ve oyuncudur. 3 Temmuz 1965 Kars'ta doğdu. 1985 yılında Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Yaklaşık dört yıl müzik eğitmenliği yaptıktan sonra, 1988 yılında kurulan Devlet Çoksesli Korosu'nun üyesi (bas) oldu. Aynı topluluktan 2017 yılında ayrıldı. Ali Seçkiner Alıcı aynı anda çoğunlukla Ankara'da olmak üzere türlü tiyatrolarda da oyuncu, müzik yönetmeni ve eğitim danışmanı olarak görev aldı. Daha önce yer aldığı dizi ve sinema filmlerinin yanında, Mahmut Fazıl Coşkun'un 75. Venedik Film Festivali'nde yarışan "Anons" filmi ve Çağıl Bocut'un ilk uzun metraj filmi "Sardunya" da başrol oynadı. Aynı zamanda "Bergen", "Beni Çok Sev", "Yargı", "Bizim için Şampiyon" gibi popüler projelerde önemli rollerde yer aldı. En son 75.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde Uluslararası prömiyerini yapan Emin Alper'in son filmi "Kurak Günler" de yer aldı.