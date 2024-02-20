20 kediye kezzap döküp canlarına kasteden kişi tutuklandı mı? Ne oldu?

2023 yılında gerçekleşen olayda, İstanbul'un en turistik yerlerinden Eyüpsultan Cami'nin çevresindeki kedilerin canına kasteden şahıs yakalamıştı. Toplamda 20 kediye karar veren Murat Özdemir isimli kişiye 91 bin 80 lira para cezası verilmişti. Yarın (21 Şubat) saat 09.45'te 60. asliye ceza mahkemesinde davası görülecek.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un en turistik yerlerinden Eyüpsultan Cami'nin çevresindeki kedilerin canına kast eden şahıs yakalandı. Kedilere kezzap ve asit döken şahsın cezası para cezasına dönüştürülmüştü. Toplamda 20 kediye karar veren Murat Özdemir isimli kişiye 91 bin 80 lira para cezası verilmişti.

MURAT ÖZDEMİR TUTUKLANDI MI?

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlilerince yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahsın Murat Özdemir olduğu tespit edildi. Murat Özdemir yakalanarak ifadesi alındı ve olayda kullandığı asitlere el konulmuştu.