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20. İstanbul Bilişim Kongresi "Yapay Zekâ Destekli Gelecek" Temasıyla Gerçekleştirildi

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20. İstanbul Bilişim Kongresi 'Yapay Zekâ Destekli Gelecek' Temasıyla Gerçekleştirildi
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Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İstanbul Şubesi tarafından bu yıl yirmincisi düzenlenen İstanbul Bilişim Kongresi, "Yapay Zekâ Destekli Gelecek: Teknoloji ve Toplum" ana temasıyla İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde yapıldı. Kongrede akademi, kamu ve iş dünyasından konuşmacılar yapay zekânın sağlık, ulaşım, kent yönetimi, kurumsal kaynak planlama (ERP), insan kaynakları ve eğitim alanlarında yarattığı dönüşümü ele aldı.

Kongrenin açılışında konuşan TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kıvanç Öner, "Yapay zekânın geleceğini konuşurken, nasıl bir toplumda yaşamak istediğimizi de konuşuyoruz" dedi. IDC verilerine göre dünya genelinde yapay zekâ altyapısı harcamalarının 2024'teki 153 milyar dolardan 2025'te 318 milyar dolara çıktığını hatırlatan Öner, şöyle devam etti: "Bu teknolojiyi hangi ihtiyacımızı çözmek için, hangi veriye dayanarak ve kimin sorumluluğunda kullanacağız?" Öner, dönüşümün merkezinde üç öncelik gördüğünü söyledi: insan ve yetkinlik, güven ve sorumluluk, birlikte üretmek.

Açılış konuşmalarının ardından gün boyu süren oturumlarda pek çok başlık tartışıldı: Türkiye'nin yapay zekâ ekosistemi ve veri merkezi kapasitesi, İstanbulkart'ta yapay zekâ uygulamaları, yapay zekâ ve kalkınma, sağlıkta dijital ikizler, KOBİ finansmanı ve blokzincir, dijital erişilebilirlik, konum zekâsı, yapay zekâ destekli bulut ERP, ERP'den Kurumsal Orkestrasyon Platformlarına (EOP) geçiş, yapay zekâ sonrası insan kaynakları, havalimanı altyapılarında makine öğrenmesi ve Endüstri 5.0. Konuşmacılar, yapay zekânın kazandırdığı hız ve verimliliğin ancak doğru veri, net karar yetkisi ve sorumluluğu üstlenen insanla birlikte kalıcı değere dönüşebileceği konusunda birleşti.

Kongrede konuşmacı olarak şu isimler yer aldı: Mehmet Fahri Can (İŞNET), Ceyda Ünal (BELBİM), Dr. Hakan Yurdakul (Ekonomist), Dr. Cenk Tezcan (BeWell), Cemil Şinasi Türün (Defterhane Blockchain), Prof. Dr. S. Gonca Telli Yamamoto (TBD İstanbul Şubesi), Evren Arın (Esri Türkiye), Murat Pekmezyan (Link Bilgisayar), Altuğ Özmen (LOGO Yazılım), M. Göker Sarp (Kurumsal Dönüşüm Platformu), Mutlu Sedat Yılmaz (Nextvia AŞ), U. Armağan Bayraktaroğlu (Aren Tech), Prof. Dr. İsmail Önden (İstanbul Üniversitesi), Dr. Ulaş Vural ve Dr. Ali Özkurt (İstanbul Nişantaşı Üniversitesi).

Ece Güneş
Ece Güneş
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