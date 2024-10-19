20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
20 Ekim tarihinde TV'de hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı listesi merak ediliyor. Bugün ekranlarda hangi programlar, diziler ve filmler izleyici ile buluşacak? İşte detaylar...
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 20 Ekim itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 20 Ekim 2024 tarihli yayın akışında neler var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Arka Sokaklar
23:15 5. Dalga
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 ATV'de Hafta Sonu
10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11: 30 Dizi TV
12: 30 Karadut
16: 00 Terminatör 2 : Mahşer Günü / Yabancı Sinema
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Yedi Numara
07.00 Yeditepe İstanbul
08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.20 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.40 3'te 3
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Oynat Bakalım
10:45 Parola Parola / Yeni Bölüm
12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Parola Parola