20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 20 Ekim itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 20 Ekim 2024 tarihli yayın akışında neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Arka Sokaklar

23:15 5. Dalga

SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Bahar

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 ATV'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 30 Karadut

16: 00 Terminatör 2 : Mahşer Günü / Yabancı Sinema

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Yedi Numara

07.00 Yeditepe İstanbul

08.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.20 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.40 3'te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Oynat Bakalım

10:45 Parola Parola / Yeni Bölüm

12:30 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Parola Parola