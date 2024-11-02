2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Bugün televizyonda hangi programlar var? 2 Kasım tarihli TV yayın akışı listesi, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışını içeriyor. İlgili kanalların hangi saatlerde hangi programları yayınlayacağını öğrenmek için bu listeyi takip edebilirsiniz.
Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Kasım itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 2 Kasım 2024 tarihli yayın akışında neler var?
2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yalan
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:45 Kalpazan
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kalpazan
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 ATV'de Hafta Sonu
10: 00 Akıncı Çizgi Dizi
10: 20 Akıncı Çizgi Dizi
11: 00 Bir Gece Masalı
14: 40 Çakallarla Dans 5 / Yerli Sinema
16: 4 Pi'nin Yaşamı / Yabancı Sinema
19: 00 ATV Ana Haber
20: 00 Suikast Treni / TV'de ilk / Yabancı Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.55 Beni Böyle Sev
07.55 Yedi Numara
08.55 Yeditepe İstanbul
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.30 Teşkilat
14.40 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.5 Kara Ağaç Destanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ada Masalı
12:30 Benim Tatlı Yalanım
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Ketenpere
22:30 Ketenpere