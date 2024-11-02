Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Kasım itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 2 Kasım 2024 tarihli yayın akışında neler var?

2 KASIM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yalan

16:00 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Yalan

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:45 Kalpazan

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kalpazan

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 ATV'de Hafta Sonu

10: 00 Akıncı Çizgi Dizi

10: 20 Akıncı Çizgi Dizi

11: 00 Bir Gece Masalı

14: 40 Çakallarla Dans 5 / Yerli Sinema

16: 4 Pi'nin Yaşamı / Yabancı Sinema

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Suikast Treni / TV'de ilk / Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.55 Beni Böyle Sev

07.55 Yedi Numara

08.55 Yeditepe İstanbul

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.30 Teşkilat

14.40 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.5 Kara Ağaç Destanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ada Masalı

12:30 Benim Tatlı Yalanım

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Ketenpere

22:30 Ketenpere