1959 yılında Erzurum'da düzenlenen halk konferansı kapsamında "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı bir konuşma yapmış olan kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular izleyicilerde büyük bir ilgi oluşturdu. Sorulara verilen cevaplar kadar, seyirciler de doğru yanıtı öğrenmek için ekran başında heyecanla bekliyor. 1959 yılında Erzurum'da düzenlenen halk konferansı kapsamında "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı bir konuşma yapmış olan kimdir?

Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, 1959 yılında Erzurum'da düzenlenen halk konferansı kapsamında "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı bir konuşma yapmış olan kimdir?

A: Sabiha Gökçen

B: Cahit Arf

C: Erzurumlu Emrah

D: John Nash

Cevap : B

Açıklama :

1959 yılında Erzurum'da düzenlenen bir halk konferansında Cahit Arf, "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı bir konuşma yapmıştır.

Bu konuşma, Türkiye'de yapay zekâ ve bilgisayar biliminin felsefi temellerine değinen en erken örneklerden biridir. Arf, matematiksel düşüncenin mantıksal temelleriyle makinelerin düşünme yeteneği arasındaki ilişkiyi tartışmıştır.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
