Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, 1959 yılında Erzurum'da düzenlenen halk konferansı kapsamında "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı bir konuşma yapmış olan kimdir?

1959 YILINDA ERZURUM'DA DÜZENLENEN HALK KONFERANSI KAPSAMINDA "MAKİNE DÜŞÜNEBİLİR Mİ VE NASIL DÜŞÜNEBİLİR?" BAŞLIKLI BİR KONUŞMA YAPMIŞ OLAN KİMDİR?

A: Sabiha Gökçen

B: Cahit Arf

C: Erzurumlu Emrah

D: John Nash

Cevap : B

Açıklama :

1959 yılında Erzurum'da düzenlenen bir halk konferansında Cahit Arf, "Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?" başlıklı bir konuşma yapmıştır.

Bu konuşma, Türkiye'de yapay zekâ ve bilgisayar biliminin felsefi temellerine değinen en erken örneklerden biridir. Arf, matematiksel düşüncenin mantıksal temelleriyle makinelerin düşünme yeteneği arasındaki ilişkiyi tartışmıştır.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.