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1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun ...

1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun ...
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tasorusunun cevabı araştırıldı. Peki 1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür?

1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki, 1912 Stokholm Olimpiyatlarında grekoromen stilde Estonyalı Martin Klein ve Finli Alfred Asikainen arasında yapılan ve olimpiyat tarihinin en uzun süren güreş müsabakası olan karşılaşma ne kadar sürmüştür?

1912 STOKHOLM OLİMPİYATLARINDA GREKOROMEN STİLDE ESTONYALI MARTİN KLEİN VE FİNLİ ALFRED ASİKAİNEN ARASINDA YAPILAN VE OLİMPİYAT TARİHİNİN EN UZUN SÜREN GÜREŞ MÜSABAKASI OLAN KARŞILAŞMA NE KADAR SÜRMÜŞTÜR?

A: 1 saat 40 dakika

B: 3 saat 40 dakika

C: 7 saat 40 dakika

D: 11 saat 40 dakika

Cevap: C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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