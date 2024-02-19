19 ŞUBAT YAYIN AKIŞI | 19 Şubat (bu akşam) kanallarda hangi dizi veya filmler var?

19 Şubat 2024 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1'in bugünkü yayın akışlarına dair detaylar haberimizde. 19 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?

TRT1 YAYIN AKIŞI

05.55 İncir Ağacı

07.00 Kül Masalı

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.10 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

22: Bahar

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kızıl Goncalar

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

12:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 9

22:45 Hızlı ve Öfkeli 9

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

STAR TV YAYIN AKIŞI