19 ŞUBAT YAYIN AKIŞI | 19 Şubat (bu akşam) kanallarda hangi dizi veya filmler var?
19 Şubat tarihinde televizyon kanallarında hangi dizilerin ve filmlerin yayınlanacağını merak eden izleyiciler için bir liste hazırlandı. Bu akşamın yayın akışında yer alan dizi ve filmleri kaçırmamak için programınızı önceden planlayın. 19 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FOX, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, ATV, Kanal D'de neler var? TV yayın akışına göre bu akşam TV'de neler var?
19 Şubat 2024 Pazartesi günü televizyon kanallarında hangi programların yayınlanacağı merak ediliyor. Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1'in bugünkü yayın akışlarına dair detaylar haberimizde. 19 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
TRT1 YAYIN AKIŞI
- 05.55 İncir Ağacı
- 07.00 Kül Masalı
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.10 Gönül Dağı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 19.55 İddiaların Aksine
- 20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
- 22: Bahar
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Safir
NOW TV YAYIN AKIŞI
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.00 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kızıl Goncalar
- 19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20.00 Kızıl Goncalar
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 06:45 Küçük Ağa
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk ve Umut
- 17:30 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Hızlı ve Öfkeli 9
- 22:45 Hızlı ve Öfkeli 9
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Ömer
- 20:00 Ömer