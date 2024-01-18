19 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 19 Ocak Cuma Hutbesi!
Diyanet İşleri Başkanlığı 19 Ocak Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı! Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. 19 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı mı? İşte, 19 Ocak Cuma Hutbesi detayları!
Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 19 Ocak Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor. 19 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!