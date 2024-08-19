19 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
19 Ağustos TV yayın akışı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'de bu akşam hangi diziler ve filmler var? Televizyon severler için bu akşamın programı belli oldu. İşte, 19 Ağustos TV yayın akışı ve bu akşam ekranlarda olacak dizi ve film detayları.
19 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
19 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI
Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
00:15 Sıfırlar ve Birler
02:00 Gelinim Mutfakta
04:30 Dönence
ATV KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi / Yerli Sinema
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Truva / Yabancı Sinema
23:20 Alan
02:20 Ateş Kuşları
05:00 Kaçak
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Aile
18:30 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Şark Bülbülü
01:45 Kayıp İnci
04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:30 - Yüksek Sosyete
16:15 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Sinema
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.20 Şehirden Uzakta
09.30 Kara Ağaç Destanı
12.35 Lingo Türkiye
14.00 Seksenler
15.20 Gönül Dağı
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü"
21.50 Yabancı Sinema "Baba"
00.50 Kara Ağaç Destanı
03.05 Gönül Dağı