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19 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

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19 Ağustos TV yayın akışı merak ediliyor. ATV, Kanal D, Star ve Show TV'de bu akşam hangi diziler ve filmler var? Televizyon severler için bu akşamın programı belli oldu. İşte, 19 Ağustos TV yayın akışı ve bu akşam ekranlarda olacak dizi ve film detayları.

19 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 19 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

19 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

17:15 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

00:15 Sıfırlar ve Birler

02:00 Gelinim Mutfakta

04:30 Dönence

ATV KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca'nın Şifresi / Yerli Sinema

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Truva / Yabancı Sinema

23:20 Alan

02:20 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

15:00 Aile

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Şark Bülbülü

01:45 Kayıp İnci

04:00 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:30 - Yüksek Sosyete

16:15 - Erkenci Kuş

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.20 Şehirden Uzakta

09.30 Kara Ağaç Destanı

12.35 Lingo Türkiye

14.00 Seksenler

15.20 Gönül Dağı

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Yabancı Sinema "Son Hava Bükücü"

21.50 Yabancı Sinema "Baba"

00.50 Kara Ağaç Destanı

03.05 Gönül Dağı

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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