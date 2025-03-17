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18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?
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2025 Resmi tatiller listesinde toplam 16 gün bulunuyor. Bu listede 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü var mı merak ediliyor. Peki 18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü her yıl Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. 2025 yılında da anılmaya hazırlanan bu özel günün resmi tatil kapsamında olup olmadığı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Salı günü okullar var mı?

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatil kapsamında değildir. Bu nedenle kamu kurumları, özel sektör ve okullar normal işleyişine devam eder. Ancak bazı illerde valilik veya kaymakamlık kararıyla okullarda tören ve etkinlik programlarına bağlı olarak yarım gün tatil uygulaması yapılabilir. ,17 Mart tarihinde saat 17:30'da Çanakkale Belediyesi Troia Sergi Salonu'nda Çanakkale temalı fotoğraf sergisi, 14:30'da Çanakkale Zaferi Anma Programı ve resim sergisi gerçekleştirilecek. Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 17:00'de Yüzyılım Cumhuriyet adlı belgesel gösterimi olacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü ise gün boyu etkinliklerle devam edecek. Çelenk sunma ve şehitler abidesi töreni ile başlayan etkinlikler Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri ile devam edecek.

17 Mart tarihinde saat 17:30'da Çanakkale Belediyesi Troia Sergi Salonu'nda Çanakkale temalı fotoğraf sergisi, 14:30'da Çanakkale Zaferi Anma Programı ve resim sergisi gerçekleştirilecek. Kepez Belediyesi Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 17:00'de Yüzyılım Cumhuriyet adlı belgesel gösterimi olacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 101. yıl dönümü ise gün boyu etkinliklerle devam edecek. Çelenk sunma ve şehitler abidesi töreni ile başlayan etkinlikler Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığı Bando Konseri ile devam edecek.

18 MART'TA NE OLDU?

Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Cevat Paşa'nın komutanlığında zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı gündür. Başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de resmî makamlarca çeşitli programlarla kutlanmakta ve ŞEHİT Türk askerleri anılmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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