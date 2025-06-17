17 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

17 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
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16 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? Yaz aylarının gelmesiyle birlikte İstanbul'da barajlardaki su seviyeleri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranı 17 Haziran 2025 kaç? İstanbul barajları ne kadar dolu?

İstanbul baraj doluluk oranı 2025 yılı verileri, kentte su tüketiminin arttığı bu dönemde daha da önemli hale geldi. Vatandaşlar, " İstanbul'da barajlar dolu mu, kuraklık riski var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, İSKİ 16 Haziran 2025 baraj doluluk oranı ne durumda? İstanbul'daki su rezervlerinde son durum neyi gösteriyor?

17 HAZİRAN İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

İSKİ tarafından 17 Haziran 2025 saat 09:14 itibarıyla açıklanan verilere göre, İstanbul'daki ortalama baraj doluluk oranı %71,38 olarak ölçüldü. Bu oran, son 14 günlük dönemde istikrarlı ancak aşağı yönlü bir eğilimi gösteriyor.

17 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 17 Haziran 2025 Salı bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

17 Haziran İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Yetkililer, vatandaşları su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya çağırıyor. İSKİ baraj doluluk oranları her gün düzenli olarak iski.istanbul adresinde yayınlanmaktadır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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