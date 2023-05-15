16 Mayıs okullar tatil mi? Okullar kaç gün tatil? Yarın okul var mı, yok mu?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. 16 Mayıs günü okullar var mı sorusu araştırılıyor. Peki, 16 Mayıs okullar tatil mi? Okullar kaç gün tatil? 16 Mayıs Salı okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Okul tatili ne zaman bitecek sorusu araştırılıyor. Yarın okul var mı merak konusu oldu. Peki, 16 Mayıs okullar tatil mi? Okullar kaç gün tatil? 16 Mayıs Salı okul var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

16 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

15 Mayıs Pazartesi günü okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir. 16 Mayıs Salı günü okullarda eğitime kaldığı yerden devam edilecektir.