15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2025 Salı resmi tatil mi?

15 Temmuz'da bankalar, noterler, okullar ve kamu dairelerinin çalışma durumu da bu bağlamda sıkça sorgulanıyor. Tatil planlaması yapanların ve resmi işlemleri olanların bu sorunun cevabını net olarak öğrenmesi gerekiyor. İşte 2025 yılı için en güncel bilgiler ışığında, 15 Temmuz resmi tatil mi? sorusunun yanıtı ve tüm detayları...

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nde Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmakta ve resmi tatil statüsündedir. Bu tarih, 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin halkın direnişiyle engellenmesini simgeler. 2017 yılında çıkarılan yasa ile 15 Temmuz günü her yıl resmi tatil ilan edilmiştir.

15 TEMMUZ SALI KAMU KURUMLARI KAPALI MI?

15 Temmuz 2025 günü, kamu kurumları ve okullar da dahil olmak üzere birçok resmi kuruluşta tatil ilan edilecektir.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR, NOTELER, PTT AÇIK MI?

Bankalar, noterler, adliyeler, PTT şubeleri ve tüm devlet daireleri bu gün hizmet vermeyecek. Aynı şekilde Borsa İstanbul da işlem yapmayacaktır.