Üye Girişi
Haberler

15 tatil 1 ay mı oldu 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ara tatilin 1 aya çıkacağı iddiaları bazı internet mecralarında ve sosyal medya platformlarında gözlemleniyor. Bu tarz içeriklerle karşılaşan öğrenciler ise 15 tatilin 30 güne uzatılacak mı sorusuna yönelik bilgileri teyit etmeye çalışıyor. Peki, 15 tatil 1 ay mı oldu 2024?

MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? Ocak ayına girilmesiyle birlikte çok merak edilip araştırılan konular arasına girdi. Sosyal medya platformlarında 15 yarıyıl tatilinin bir aya uzatıldığı gibi söylemler yer gündem oldu. Peki, 15 tatil 1 ay mı oldu 2024?

15 TATİL 1 AY MI OLDU?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.

İşte, 2024 resmi tatil günleri;

Yılbaşı : 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Gündem Eğitim Haberler

Bakmadan Geçme

Kar Kardeşliği HD FULL izleme linki! Kar Kardeşliği tek parça altyazısız dublaj izle! Kar Kardeşliği hangi platform? Kar Kardeşliği gerçek hikaye mi? Kar Kardeşliği filmi nasıl bitiyor? 15 tatil 1 ay mı oldu 2024? Selahattin Baki kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Selahattin Baki'nin hayatı ve biyografisi nedir? 25 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Gemileri Yakarım şarkı sözleri! İnci Taneleri dizisinde söylenen şarkılar! 25 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 25 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title