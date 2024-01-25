15 tatil 1 ay mı oldu 2024?

MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? Ocak ayına girilmesiyle birlikte çok merak edilip araştırılan konular arasına girdi. Sosyal medya platformlarında 15 yarıyıl tatilinin bir aya uzatıldığı gibi söylemler yer gündem oldu. Peki, 15 tatil 1 ay mı oldu 2024?

15 TATİL 1 AY MI OLDU?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.

İşte, 2024 resmi tatil günleri;

Yılbaşı : 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı