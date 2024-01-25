15 tatil 1 ay mı oldu 2024?
Ara tatilin 1 aya çıkacağı iddiaları bazı internet mecralarında ve sosyal medya platformlarında gözlemleniyor. Bu tarz içeriklerle karşılaşan öğrenciler ise 15 tatilin 30 güne uzatılacak mı sorusuna yönelik bilgileri teyit etmeye çalışıyor. Peki, 15 tatil 1 ay mı oldu 2024?
MEB yarıyıl tatili uzatıldı mı? Ocak ayına girilmesiyle birlikte çok merak edilip araştırılan konular arasına girdi. Sosyal medya platformlarında 15 yarıyıl tatilinin bir aya uzatıldığı gibi söylemler yer gündem oldu. Peki, 15 tatil 1 ay mı oldu 2024?
15 TATİL 1 AY MI OLDU?
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı" iddiası doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde yayımladığı çalışma takvimi konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 tarihinde başlamış olup, 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecektir.
İşte, 2024 resmi tatil günleri;
Yılbaşı : 1 Ocak 2024 Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı