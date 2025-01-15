Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam! Tam bilet ücreti 20 liradan 27 liraya yükseldi

İstanbul'da ulaşıma okkalı zam! İşte yeni tarife
Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?' sorusuna çok net yanıt

Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna net yanıt
Serenay Sarıkaya ifade vermek için adliyede! Sorulara böyle tepki verdi

Sipariş soruya ezbere yanıt! Gülerek girdiği adliyeden ağlayarak çıktı
Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu

Adana'da üç kişi boğazı kesilmiş halde ölü bulundu

15 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?

15 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Ocak tarihli TV yayın akışı listesi açıklandı. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışında bugün hangi programlar izleyicilerle buluşacak? İşte detaylar...

Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 15 Ocak itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 15 Ocak 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

TRT 1 YAYIN AKIŞI (15 OCAK)

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Masumlar Apartmanı

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI (15 OCAK)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI (15 OCAK)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Annem Ankara

SHOW TV YAYIN AKIŞI (15 OCAK)

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI (15 OCAK)

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Sahipsizler

TV8 YAYIN AKIŞI (15 OCAK)

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor 2025

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

En yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz'ın son durumunu anlattı
img

Seda Özkan ve Nisan Hakan bebeklerini kaybetti
img

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi

Genel Başkan, market alışverişi yapıp ürünlerle stüdyoya geldi
Menzil Cemaati'nde kavga büyüyor! Köye özel harekat timleri sevk edildi

Menzil'de kavga büyüyor! Özel harekat timleri soluğu köyde aldı
Bakan Işıkhan'ın canlı yayında sarf ettiği cümle emeklileri korkuttu

Canlı yayında sarf ettiği cümle milyonlarca emekliyi korkuttu
ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı

ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Hala sapasağlam
Halit Ergenç 25 yıllık dostu Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu

Halit Ergenç, Ayşe Barım'la ilgili sessizliğini bozdu
Ev ve araba almak isteyenler Merkez Bankası'nın toplantısına odaklandı

Ev ve araba almak isteyenler o tarihe odaklandı

Son Dakika Haberleri

Öğrenci, tam abonman ücretleri ne kadar oldu 2025? Serenay Sarıkaya ifadesinde ne dedi? Adana'da ne oldu? Adana'da üç kişi boğazları kesilmiş halde ölü bulundu! İSTANBUL'DA ULAŞIMA ZAM! İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? Tam, öğrenci bilet ücreti kaç TL oldu? Ekin Su kimdir, kaç yaşında? Aşk Adası Ekin-Su Cülcüloğlu nereli? Serenay Sarıkaya ifade verdi mi, ne dedi? İstanbul toplu taşımaya zam gelecek mi? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar olacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2025 Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün? Zahide Yetiş olayı nedir? Mehmet ve Sabriye çifti olayı nedir, çözüldü mü? 15 Ocak ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 15 Ocak tarihinde dünyada neler oldu? Dilara Altıntop kimdir, kaç yaşında? Reza Zarrab ile evlendiği iddia edilen Dilara Altıntop'un biyog
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.