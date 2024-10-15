15 Ekim hangi burç? 15 Ekim hangi burç ve özellikleri?

15 Ekim hangi burç? 15 Ekim'de doğanların hangi burç olduğu, astroloji meraklıları tarafından sıkça araştırılan konulardan biri oluyor. Bu tarihte doğanlar, zodyak kuşağında Terazi burcu olarak kabul ediliyor. Terazi burcu, 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişileri kapsıyor. Venüs gezegeninin etkisi altında olan Teraziler, zarafet, uyum ve adalet arayışı ile biliniyorlar. Peki, 15 Ekim'de doğanlar hangi özelliklere sahiptir? İşte bu burcun ve 15 Ekim doğumluların merak edilen özellikleri...

15 EKİM HANGİ BURÇ?

15 Ekim tarihinde doğanlar Terazi burcu olarak kabul edilir. Terazi burcu, 23 Eylül ile 22 Ekim tarihleri arasında doğan kişileri kapsıyor.

15 EKİM HANGİ BURÇ VE ÖZELLİKLERİ?

15 Ekim'de doğanlar, Venüs'ün Terazi burcuna verdiği çekiciliği ve zarafeti taşırlar. Bu kişiler özellikle sosyal hayatta başarılı olabilir, sanatsal yönleri güçlü olabilir ve ilişkilerinde adaletli ve dengeli olmayı önemserler. Aynı zamanda romantik, anlayışlı ve karşısındaki kişiyi mutlu etmek için çaba sarf eden bir yapıya sahiptirler.