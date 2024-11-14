İzmir'de 13 yaşındaki kız çocuğunun trajik ölümü merak ediliyor. 13 yaşındaki çocuğun AIDS nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Vatandaşlar, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 13 yaşında ölen AIDS hastası kız çocuğu olayı nedir? 13 yaşındaki kız çocuğu nasıl öldü? Detaylar haberimizde...

13 YAŞINDA ÖLEN AIDS HASTASI KIZ ÇOCUĞU OLAYI NEDİR?

İzmir'de 13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın çocuğa cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi.

13 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU NASIL ÖLDÜ?

Acı olayla ilgili paylaşım yapan Şahin, çocuklarda HIV pozitif vakalarında dikkat çeken bir artış olduğuna dikkat çekerek "İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda takip edilen 100 HIV pozitif çocuk var. Bu çocukların 20'sine virüs cinsel yolla bulaşmış. Biri istismar vakası. Türkiye'de şu anda bilinen, teşhisi koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var" bilgisini verdi.