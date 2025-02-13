2024 yılında yakalama kararı olan ve aranan 197 bin 940 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu: Yıllardır aranan 200 bin kişiyi yakaladık
Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar

TBMM'de tansiyon zirve yaptı: Eşekle tartışırsan haksız çıkarsın
Ameliyat masasında hastayla 'pazarlık' skandalı! Muhasebeci odaya kadar girdi

Ameliyat masasında bunu da gördük
Trump: Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum

Trump talimatı verdi: Derhal kapatılmasını istiyorum

13 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı!

13 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 Şubat tarihli TV yayın akışı açıklandı. Bugün televizyonda hangi programların, dizilerin ve filmlerin olduğunu merak eden izleyiciler için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı bilgileri paylaşıldı.

Televizyon severler her gün farklı programları takip etmek için TV yayın akışını merak ediyor. 13 Şubat TV yayın akışı, sevilen diziler, yarışma programları ve haber bültenleriyle dolu bir gün sunuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların bugünkü yayın akışı, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bugün TV'de hangi programlar yayınlanacak? 13 Şubat'ta Kanal D, ATV, Show TV ve Star TV'de popüler diziler ve eğlence programları ekranlara geliyor. Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı!

TRT 1 YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Yabancı Sinema

ATV YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Yabancı Sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
img

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
img

Tarih verip siyasette dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32 il için kar yağışı uyarısı! 12 kentte kuvvetli görülecek

32 il için kar yağışı uyarı geldi! 12'sinde kuvvetli görülecek
Ülkenin dilindeki maçın VAR kayıtları açıklandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı

Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Galatasaray taraftarı çıldırdı
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı
Muhalefetin 'Zahide Yetiş' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor

Zahide Yetiş'e muhalefet de AK Partili Zengin de isyan etti
Kartlar havada uçuştu! Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi

Son saniyede gelen gol ortalığı savaş alanına çevirdi
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.