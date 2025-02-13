13 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı!
13 Şubat tarihli TV yayın akışı açıklandı. Bugün televizyonda hangi programların, dizilerin ve filmlerin olduğunu merak eden izleyiciler için Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının yayın akışı bilgileri paylaşıldı.
Televizyon severler her gün farklı programları takip etmek için TV yayın akışını merak ediyor. 13 Şubat TV yayın akışı, sevilen diziler, yarışma programları ve haber bültenleriyle dolu bir gün sunuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların bugünkü yayın akışı, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bugün TV'de hangi programlar yayınlanacak? 13 Şubat'ta Kanal D, ATV, Show TV ve Star TV'de popüler diziler ve eğlence programları ekranlara geliyor. Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı!
TRT 1 YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Yabancı Sinema
ATV YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - atv Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - atv Ana Haber
20.00 - Yabancı Sinema
KANAL D YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - İnci Taneleri
SHOW TV YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Siyah Kalp
STAR TV YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yerli Dizi Tekrarı
TV8 YAYIN AKIŞI (13 ŞUBAT)
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor