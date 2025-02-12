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12 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı!

12 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı!
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Haberler
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Bugün televizyonda hangi programlar var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanallarının Şubat ayı yayın akışı açıklandı. İzleyiciler, favori programlarını kaçırmamak için yayın akışını takip edebilirler.

Televizyon severler her gün farklı programları takip etmek için TV yayın akışını merak ediyor. 12 Şubat TV yayın akışı, sevilen diziler, yarışma programları ve haber bültenleriyle dolu bir gün sunuyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların bugünkü yayın akışı, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bugün TV'de hangi programlar yayınlanacak? 10 Şubat'ta Kanal D, ATV, Show TV ve Star TV'de popüler diziler ve eğlence programları ekranlara geliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT)

10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Masumlar Apartmanı

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Sen Türkülerini Söyle

ATV YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT)

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT)

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Annem Ankara

SHOW TV YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT)

08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT)

09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Sahipsizler

TV8 YAYIN AKIŞI (12 ŞUBAT)

07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor 2025

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