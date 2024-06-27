11 yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini vurdu! Olay ne, nerede oldu? Anne öldü mü?

Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki çocuk oynadığı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu annesini vurdu. Hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki anne müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Peki, Olay ne, nerede oldu? Anne öldü mü?

OLAY NE?

Olay, kent merkezine bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan 11 yaşındaki B.H.K., tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu 41 yaşındaki annesi T.K.'yı (41) karın bölgesinden vurdu. Çocuğun kardeşlerinin durumu kahvehanedeki babasına bildirmesi üzerine babası 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaralanan anneyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

OLAY NEREDE OLDU?

Olay, kent merkezine bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. Olayın ardından savcılık tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.