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11 Nisan okullar tatil mi? Şanlıurfa okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu?

11 Nisan okullar tatil mi? Şanlıurfa okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu?

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11 Nisan günü Şanlıurfa'da okulların tatil edilip edilmediği öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında Şanlıurfa'da okullar tatil mi? sorusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 11 Nisan okullar tatil mi? Şanlıurfa okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu?

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Şanlıurfa'da okulların olup olmadığı öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. 11 Nisan günü okula gidecek olan öğrenciler sabah arama motorlarında 11 Nisan okullar tatil mi? Şanlıurfa okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? sorularını araştırıyor. Peki, 11 Nisan okullar tatil mi? Şanlıurfa okullar tatil mi? Bugün okul var mı, yok mu? İşte detaylar...

11 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluş'u nedeniyle geçtiğimiz sene Şanlıurfa'da okullar tatil edilmişti fakat bu sene herhangi resmi bir açıklama gelmedi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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