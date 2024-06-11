11 Haziran 2024 SALI YAYIN AKIŞI! #128250 Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1
11 Haziran 2024 Salı günü televizyon kanallarında hangi programlar var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV ve TRT 1'in yayın akışları merak ediliyor. İşte detaylar...
Televizyon izleyicileri, 11 Haziran Salı gününün TV yayın akışını merakla araştırmaya başladı. Bugün hangi programların ve dizilerin yayınlanacağını öğrenmek isteyen birçok izleyici, favori dizilerinin yeni bölümlerini heyecanla bekliyor. Akşam saatlerinde reyting rekorları kıran pek çok dizinin yeni bölümleri ekrana gelirken, aynı zamanda gişe rekorları kıran filmler de izleyicilerle buluşuyor.
Bugün kanallarda ne var? Show, TV8, NOW, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Bahar
05:30 Baba
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sophie'nin Rüyası (Yabancı Sinema)
22:20 Kuruluş Osman
01:20 Sophie'nin Rüyası (Yabancı Sinema)
03:00 Destan
05:40 Kalp Yarası
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Güzel Köylü
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Ketenpere (Yerli Sinema)
22:15 Ketenpere (Yerli Sinema)
00:30 İstanbullu Gelin
03:00 Baba Ocağı
05:00 Güzel Köylü
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
11:00 Survivor All Star 2024
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Doğduğun Ev Kaderindir
05:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
06:35 Uğurlugiller
07:00 Kara Tahta
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Gönül Dağı
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:10 Kara Ağaç Destanı
03:00 Gönül Dağı
05:30 Seksenler
NOW YAYIN AKIŞI
07:45 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Yabani
13:15 Kirli Sepeti
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber
20:00 Orta Direk Şaban (Yerli Sinema)
22:00 Bekçiler Kralı (Yerli Sinema)
23:45 Mucize Doktor
02:15 Yasak Elma
04:30 Yaz Şarkısı
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Taş Kağıt Makas
22:45 Arka Sokaklar
02:00 Güneşin Kızları
03:30 Adalı Kız (Yerli Sinema)
04:45 Tatlı İntikam