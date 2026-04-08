Haberler

%100 Türk yapımı MMORPG devrimi: Rise Online World, 10 Nisan’da 5 kıtada aynı anda mobilde

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye’nin oyun geliştirme potansiyelini küresel ölçekte ortaya koyan, %100 yerli sermaye ve Türk mühendisliği ile geliştirilen Rise Online World, mobil lansmanıyla dünya pazarına açılmaya hazırlanıyor. PC platformundaki başarısını globale taşıyan oyun, 10 Nisan 2026 tarihinde 5 kıtada eş zamanlı olarak yayınlanarak Google Play Store ve App Store üzerinden milyonlarca oyuncuyla buluşacak.

TÜRK YAZILIMCILARIN İMZASI 5 KITADA YANKILANACAK 

Rise Online World Mobile, yalnızca bir oyun lansmanı olmanın ötesinde, Türkiye merkezli bir teknoloji üretiminin uluslararası ölçekteki yansıması olarak değerlendiriliyor. Oyunun geçtiği Aarvad kıtasındaki epik hikâye ve ırklar arası savaş kurgusu; Avrupa, Asya, Amerika, Afrika ve Avustralya’daki oyuncuların mobil cihazlarına taşınacak.

MOBİL SÜRÜMLE KÜRESEL REKABET HEDEFİ 

Tamamen Türk geliştiriciler tarafından geliştirilen yapım, ileri oyun motoru teknolojileriyle mobil platformlar için optimize edildi. Oyuncular, 5 kıtadaki kullanıcılarla aynı anda, kesintisiz sunucu altyapısı üzerinden rekabet edebilecek. PC kalitesinde grafikler ve derinlikli oyun mekanikleri, mobil cihazlar üzerinden erişilebilir hale getiriliyor. Oyunda, Protean ve Lunaskar ırkları arasındaki mücadele, mobil platformun dinamikleriyle yeniden şekilleniyor.

“KALİTEMİZİ DÜNYANIN HER KÖŞESİNE TAŞIYORUZ”

Rise Online World ekibi, mobil lansmana ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bir Türk yapımı olarak MMORPG türünün standartlarını yukarı taşımaktan gurur duyuyoruz. En büyük mutluluğumuz, oyunumuzun kalitesini ve bu topraklarda üretilen emeği 5 kıtada, her ortamda oyuncularımıza ulaştırabilmek. 10 Nisan, sadece bizim için değil, Türk oyun sektörü için de küresel bir bayram olacak.”

PROJENİN ARKASINDA İSTANBUL MERKEZLİ STÜDYO VAR 

İstanbul’da faaliyet gösteren Roko Game Studios tarafından geliştirilen Rise Online World, Türkiye’nin en kapsamlı MMORPG projeleri arasında gösteriliyor. Oynaması ücretsiz (Free-to-Play) modelle sunulan oyun, geniş oyuncu kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

