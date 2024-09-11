1 Şubat yükseleni nedir? 1 Şubat yükselen burcu

1 Şubat yükseleni! 1 Şubat'ta doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. 1 Şubat burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. Peki, 1 Şubat yükseleni nedir? İşte, 1 Şubat yükselen burcu hesaplama yöntemi...

1 ŞUBAT YÜKSELENİ NEDİR?

1 Şubat doğumluların Güneş burcu Kova burcudur. Kova burcu, yenilikçi, özgürlükçü ve orijinal düşünceleriyle bilinir. Topluma katkıda bulunma, yeni fikirler üretme ve insan haklarına verdiği önemle öne çıkan bir burçtur. Kendi sınırlarını zorlamayı ve sıra dışı olmayı sever.

1 Şubat doğumluların yükselen burçları da doğum saatine bağlı olarak değişir. Bu tarihlerde en sık görülen yükselen burçlar Oğlak, Kova ve Balık olabilir. Oğlak yükseleni ile disiplinli ve hedef odaklı bir yaklaşıma sahipken, Kova yükseleni bireyin daha özgün ve asi bir karaktere sahip olmasını sağlar. Balık yükseleni ise bu kişilere daha hayalperest, sezgisel ve duygusal bir dokunuş katabilir.

Örneğin, 1 Şubat'ta sabah saatlerinde doğduysanız, yükseleniniz genellikle Oğlak olabilir. Bu durumda daha ciddi, iş odaklı ve sorumluluk sahibi bir tavrınız olabilir. Eğer öğle saatlerinde doğduysanız yükseleniniz büyük ihtimalle Kova olacaktır ve bu durumda daha özgür, sosyal ve yenilikçi bir kişiliğe sahip olabilirsiniz.

1 ŞUBAT YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.