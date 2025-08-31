1.sınıflar ne zaman başlıyor? 1. sınıflar okula yarın mı başlayacak?

1. sınıflar ne zaman başlıyor sorusu, özellikle okula ilk adımını atacak minik öğrenciler ve onların aileleri için büyük önem taşıyor. Bu dönemde öğrencilerin okul ortamına uyum sağlaması adına özel bir "uyum haftası" planlandı. Peki, bu uyum haftası ne zaman başlıyor ve 1. sınıflar okula yarın mı başlayacak?

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre, 1. sınıf öğrencileri için okullar 1 Eylül 2025 Pazartesi günü açılıyor. Bu tarihte sadece 1. sınıflar ve okul öncesi öğrenciler için uyum eğitimi başlayacak. Bu uygulamanın amacı, çocukların okul ortamına daha kolay alışmasını sağlamak.

Uyum haftası süresince öğrenciler, öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanışacak, okul kurallarını öğrenecek ve sınıf ortamına adapte olmaya çalışacak.

ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1. sınıflar yarın (1 Eylül) okula başlıyor ancak bu sadece uyum eğitimi kapsamında olacak. Dersler ise bir hafta sonra, 8 Eylül 2025 Pazartesi, tüm sınıflar için başlayacak.