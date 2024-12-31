1 Ocak Çarşamba PTT açık mı, kapalı mı? 2025 postane yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba, resmi tatil kapsamında. Bu durum, kurum ve kuruluşların çalışma saatlerini merak konusu haline getiriyor. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumu hakkında bilgiler. 1 Ocak Çarşamba PTT açık mı, kapalı mı? 2025 postane yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?
Yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil kapsamında kurum ve kuruluşların çalışma saatleri merak konusu oldu. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumları hakkında detaylı bilgiler. 1 Ocak Çarşamba PTT açık mı, kapalı mı? 2025 postane yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?
1 OCAK PTT AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak 2025 resmi tatil olduğundan dolayı kargo firmalarıkapalı olacak.
2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar
Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe