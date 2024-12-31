1 Ocak Çarşamba PTT açık mı, kapalı mı? 2025 postane yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk gününde, 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil kapsamında kurum ve kuruluşların çalışma saatleri merak konusu oldu. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumları hakkında detaylı bilgiler. 1 Ocak Çarşamba PTT açık mı, kapalı mı? 2025 postane yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

1 OCAK PTT AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak 2025 resmi tatil olduğundan dolayı kargo firmalarıkapalı olacak.

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe