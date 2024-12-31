1 Ocak Çarşamba kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 2025 kütüphaneler yılbaşı tatilinde çalışıyor mu?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak Çarşamba, resmi tatil kapsamında ve bu durum kurum ve kuruluşların çalışma saatlerini etkiliyor. Hangi kurumun açık, hangi kurumun kapalı olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, 1 Ocak'ta kurumların mesai durumu ve çalışma saatleri hakkında detaylar. 1 Ocak Çarşamba kütüphaneler açık mı, kapalı mı? 2025 kütüphaneler yılbaşı tatilinde çalışıyor mu? Detaylar...

1 OCAK KÜTÜPHANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

Birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu, yılbaşı kutlamaları nedeniyle çalışma saatlerini kısaltma yoluna gidebilir. Kütüphaneler de bu durumdan etkilenebilir.

Türkiye'de 1 Ocak resmi tatil olarak kabul edildiğinden, çoğu kütüphane hizmet vermez. Ancak, bazı özel kütüphaneler veya 7/24 açık olan üniversite kütüphaneleri, bu tarihte de sınırlı saatlerle açık olabilir.

Detaylı bilgi için gitmeyi düşündüğünüz kütüphaneyi önceden arayarak bilgi alabilirsiniz.