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1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 1 Nisan'da nereler tatil, bankalar, adliyeler, noterler açık mı, kapalı mı?

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1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 1 Nisan'da nereler tatil, bankalar, adliyeler, noterler açık mı, kapalı mı? sorularına yanıt aranıyor. 1 Nisan tarihinde üniversitelerin ve diğer resmi kurumlar açık mı, kapalı mı merak konusu oldu. 1 Nisan'da üniversiteler, bankalar, adliyeler ve noterlerin açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, 1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 1 Nisan'da nereler tatil, bankalar, adliyeler, noterler açık mı, kapalı mı?

1 NİSAN'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

YÖK tarafından üniversitelerin tatil olduğuna yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır.

1 Nisan'da üniversiteler tatil mi? 1 Nisan'da nereler tatil, bankalar, adliyeler, noterler açık mı, kapalı mı?

1 NİSAN'DA NERELER TATİL?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edilmesi kararının ardından, bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin durumuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Bu bilgilendirmede, söz konusu tarihte eğitim kurumlarının tatil edilmesi durumunda, yönetici ve öğretmenlerin üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama gibi görevleri yapmış sayılacakları ifade edildi. Ayrıca, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin de 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılacakları belirtildi.

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