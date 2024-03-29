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1 NİSAN 2024 PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? Seçimden sonraki gün resmi tatil mi, kimlere tatil?

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1 NİSAN 2024 PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? Sorusu, gündemde yer alıyor. Seçimden sonraki gün olan 1 Nisan'da, Türkiye'de belediye seçimlerinin gerçekleştiği 31 Mart 2024 Pazar günü, okulların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 1 NİSAN 2024 PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ? Seçimden sonraki gün resmi tatil mi, kimlere tatil?

1 NİSAN 2024 PAZARTESİ ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1 Nisan 2024 Pazartesi günü okulların tatil olacağını belirten yazısı, yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarını (ilkokul, ortaokul ve liseler) kapsamaktadır.

Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmadıkları için, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü tatil olup olmayacaklarına dair karar, her bir üniversitenin rektörlüğünce ayrı ayrı verilecektir.

Sonuç olarak, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü üniversitelerin tatil olup olmayacağı kesin olarak bilinmemektedir. Her bir üniversitenin rektörlüğünün resmi açıklamasını takip etmeniz gerekmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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