1 Mayıs İşçi Bayramı günü Resmi tatil olarak geçer. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları çalışmamakta. Bu Resmi tatil gününde noterlerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. 1 MAYIS NOTER AÇIK MI? 1 Mayıs 2024 İşçi Bayramı'nda noterler çalışıyor mu? İşte detaylar...

1 MAYIS NOTER AÇIK MI?

1 Mayıs 2024 Çarşamba günü, resmi tatil olan İşçi Bayramı nedeniyle noterler kapalı olacak. Dolayısıyla, bu tarihte noter aracılığıyla herhangi bir işlem gerçekleştirmek isteyen kişiler, işlemlerini ya 30 Nisan 2024 Salı günü mesai bitimine kadar tamamlamalı ya da 2 Mayıs 2024 Perşembe günü mesai başlangıcını beklemek zorunda kalacaklar. Noterler de diğer kamu kurumları gibi resmi tatillerde kapalıdır. Bu nedenle, 1 Mayıs 2024'te noterlerin kapalı olacağı ve işlem yapılamayacağı bilinmelidir. Ayrıca, resmi tatil olduğu için nöbetçi noter uygulaması da geçerli olmayacaktır.

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda noterlerin yanı sıra bankalar, kargolar, PTT ve diğer kamu kurumları da kapalı olacak. Hastaneler ise sadece acil bölümlerinde hizmet verecekler. Bu durum, Çarşamba günü birçok kurumun ve işletmenin kapalı olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla, Salı günü mesai bitimine kadar hafif çaplı bir yoğunluk yaşanabilir. Bu nedenle, 1 Mayıs'a yönelik işlemleri olan kişilerin bu durumu göz önünde bulundurarak işlemlerini önceden tamamlamaları önemlidir.