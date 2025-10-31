Haberler

1 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı?

1 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Kasım son dakika bu gece akaryakıta, benzine zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. Bunun yanı sıra benzine zam geldi mi, ne zaman gelecek? Motorine zam var mı, mazota zam var mı soruları merak ediliyor.

Benzine, mazota, motorine zam! Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKIT FİYATLARI

31.10.2025 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 53,48 TL

Motorin TL/lt: 55,46 TL

Fuel Oil TL/Kg: 33,09 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı

İbrahim Hacıosmanoğlu bahis oynayan futbolcu sayısını açıkladı
Gebze'de yıkılan binanın yakınındaki binada çatırtı sesleri! Acilen tahliye edildi

Gebze'de yürekleri ağızlara getiren ses! Duyan kendini dışarı attı
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede okullarda başörtüsü yasaklandı

Yüzde 92'si Müslüman olan ülkede tartışmalı karar
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! Genel başkan açıkladı
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 şüpheli hakkında tutuklama kararı

İstanbulluların korkulu rüyası olan soruşturmada yeni gelişme
O kentimizde şap hastalığı paniği! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı

O kentimizde büyük panik! Çok sayıda mahalle karantinada
Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Bakan Göktaş: Evlenecek gençlere yüzde 40 indirim desteği sağlanacak

Yeni evlenecek gençlere müjde!
Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Derbi öncesinde futbolcuları havalara uçuracak müjdeyi duyurdu
Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Özel'in 5.5 milyon TL'lik iddiasıyla ilgili harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.