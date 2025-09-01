1 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var?
"1 Eylül TV yayın akışı" araştırmaları yeni haftaya başlayan izleyiciler tarafından yoğun şekilde yapılıyor. Pazartesi akşamı televizyon keyfini kaçırmak istemeyen kullanıcılar, "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. Hem yeni bölümler hem de sinema filmleriyle ekranlar yine dolu dolu.
Bugün hangi kanalda hangi dizi var, hangi filmler yayınlanacak gibi soruların cevabı "1 Eylül TV yayın akışı" başlığı altında merak ediliyor. TV8, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve diğer kanalların program listeleri güncellendi. Peki, 1 Eylül TV yayın akışı ile bugün hangi dizi, film ve programlar ekranlara gelecek? İşte tüm ulusal kanalların detaylı 1 Eylül Pazartesi yayın listesi…
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Aile Saadeti
03:00 Kardeşlerim
05:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Ejder Yürek: İntikam
01:30 Ejder Yürek: İntikam
03:00 Poyraz Karayel
04:30 5N 1K
04:50 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengiz Han Destanı
22:40 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Efsane Futbol
01:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Cenazemize Hoş Geldiniz
22:15 Şevkat Yerimdar
23:30 Transfer Dosyası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Tokatçı
01:30 Sosyete Şaban
03:00 Kezban Paris'te
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aşk Mevsimi
22:45 Ay Lav Yu
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Belleville Polisi
01:00 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
03:00 Türk Müziği
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Hayat Öpücüğü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 3'te 3
00:30 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu
03:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kara Tahta
08:30 Kaptan Pengu ve Arkadaşları
10:15 Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 Seksenler
16:00 Set Sayısı
16:30 Türkiye - Slovenya
18:15 Set Sayısı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Muhteşem Yedili
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 İtiraf Et
02:30 Gazete Magazin
04:00 Gençlik Rüzgarı
05:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye