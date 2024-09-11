1 Ağustos yükseleni nedir? 1 Ağustos yükselen burcu

1 Ağustos yükseleni! 1 Ağustos'ta doğanların yükseleni doğum saatine göre değişiklik göstermektedir. Peki, 1 Ağustos yükseleni nedir? 1 Ağustos burcu yükseleni, güneş burcundan farklı olabilir. İşte, 1 Ağustos yükselen burcu hesaplama...

1 AĞUSTOS YÜKSELENİ NEDİR?

1 Ağustos doğumluların Güneş burcu Aslan burcudur. Aslan burcu, liderlik vasıfları güçlü, karizmatik ve özgüvenli bireylerle bilinir. Hayatın merkezinde olmayı, dikkat çekmeyi ve saygı görmeyi sever. Yaratıcılığı ve cömertliğiyle öne çıkan Aslan burcu, çevresindekilere ilham veren bir burçtur.

Yükselen burç ise doğum saatine göre değişir. 1 Ağustos doğumluların yükseleni genellikle Yengeç, Aslan veya Başak olabilir. Yengeç yükseleni, bireye daha duyarlı ve şefkatli bir yapı kazandırırken, Aslan yükseleni kendini daha güçlü, karizmatik ve lider ruhlu hissettirebilir. Başak yükseleni ise bireyi daha analitik, detaycı ve çalışkan yapar.

Sabah saatlerinde doğduysanız, yükseleniniz genellikle Yengeç olabilir ve bu durumda daha hassas ve aile odaklı olabilirsiniz. Öğle saatlerinde doğanlar için Aslan yükseleni, cesur, yaratıcı ve gösterişli bir kişiliği vurgular.

1 AĞUSTOS YÜKSELEN BURÇ HESAPLAMA

Kişinin doğduğu yerin coğrafi koordinatları ve doğum tarihi ile saati önemlidir. Bu sayede gökyüzündeki yıldızların haritası oluşturulur. Bu haritadan yola çıkılarak ufuk çizgisinden yükselen burç bulunur ve hesaplama işlemi yapılır.