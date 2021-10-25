ZULA'nın yeni sezonu olan Korku Sezonu duyuruldu

ZULA, Korku Sezonu adını verdiği yeni sezonu ile gotik atmosferiyle, yeni ekipmanlarla ve sürpriz pek çok ödülle birlikte heyecan dolu bir mücadele vadediyor. Zula Ekibi ve Gladyo'nun bitmez tükenmez mücadelesini her sezonda yeni hikayelerle zenginleştiren yerli yapım MMOFPS oyunu ZULA, Korku Sezonu ile bugüne kadarki en ilginç sezonlarından birine imza atıyor.

Oyun severleri birbirinden güzel eşyalar ve etkinliklerin beklediği Korku Sezonu, ilk Destansı Eldiven Korku Eldiveni, yeni Elit Seri olan Gotik Serisi, yeni kasalar gibi pek çok yenilikle geliyor.

Yeni sezonda, ZULA'daki ilk Destansı Eldiven olan Korku Eldiveni de oyuncularla buluşuyor. Korku Eldiveni'ne, Zula Pass'i tamamlayarak sahip olunabiliyor.

Korku Sezonu'nun, oyuncuların en çok ilgisini çekecek ve oyuna heyecan katacak yeniliklerinden birisi de "Gotik Serisi" olacak. ZULA'daki yeni Elit Seri olan Gotik Serisi ile oyun severler, oyun tarzlarını adeta konuşturma imkanı buluyor.

Gotik Serisi'nde; P90, Deagle, L115A3, Groza, MPT76, M4A1, M4 Super 90, AWP, Kar98, Bora12, M93R, Glock18, Mehmetçik Pro, Mehmetçik, M6LWRC, M468, FN FAL Pro, FN FAL, AK-47, AugA3 yer alıyor.

Her sezon güncellenen Jeton Market bu sezonda da birbirinden güzel içerikleriyle oyuncuları bekliyor. Zula severler, yeni eklenen Korku Jetonu ile birlikte her hafta güncellenecek Jeton Marketi'nden dilediği eşyayı alıp mücadeleye son sürat devam edebilecek. Ayrıca Rekabet Jetonu da oyunda sürekli şekilde aktif olacak.

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