Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada - Haberler
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Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ZEYTİNBURNU Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar- Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.


Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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