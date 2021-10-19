Son dakika haber! Zeytinburnu'nda tramvay kazası kamerada

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - ZEYTİNBURNU Akşemsettin-Mithatpaşa durakları arasında tramvay yoluna giren panelvan araçla tramvay çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşandı. Kaza güvenlik kamerasına da yansıdı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, " T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda geçici bir süre için seferlerimiz, Kabataş-Akşemsettin ve Bağcılar- Zeytinburnu istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.