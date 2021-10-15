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Zeynep Üner kimdir? Zeynep Üner kaç yaşında, nereli? Zeynep Üner biyografisi!

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Zeynep Üner kimdir? Zeynep Üner kaç yaşında, nereli? Zeynep Üner biyografisi!

2009'da Vogue Türkiye ekibine katıldı. Yazı işleri müdürü ve kreatif direktör olarak görev yaptıktan sonra GQ'nun başına geçti. Üner, Elle'in yayın yönetmenliğini yürütüyor. Peki, Hayatı merak edilen Zeynep Üner kimdir? Zeynep Üner kaç yaşında, nereli? Zeynep Üner hayatı ve biyografisi nedir?

2009'da Vogue Türkiye ekibine katıldı. Yazı işleri müdürü ve kreatif direktör olarak görev yaptıktan sonra GQ'nun başına geçti. Üner, Elle'in yayın yönetmenliğini yürütüyor. Peki, Zeynep Üner kimdir? Zeynep Üner kaç yaşında, nereli? Zeynep Üner hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZEYNEP ÜNER KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi'nde Sanat Tarihi öğrenimi gördü. On altı yaşında tanıştığı Herb Ritts fotoğrafları sayesinde fotoğrafa ve yayıncılığa merak sardı. On yedi yaşında stajyer olarak Time Out İstanbul'da her kademede görev aldı ve sekiz yılın sonunda genel yayın yönetmeni oldu. 2009'da Vogue Türkiye ekibine katıldı. Yazı işleri müdürü ve kreatif direktör olarak görev yaptıktan sonra GQ'nun başına geçti. Üner, Elle'in yayın yönetmenliğini yürütüyor.

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