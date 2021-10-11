Büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı bulan Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti. Peki, Zeynep Avcı kimdir? O Ses Almanya Zeynep Avcı kaç yaşında, nereli? Zeynep Avcı hayatı ve biyografisi nedir? Zeynep Avcı mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

ZEYNEP AVCI KİMDİR?

Zeynep Avcı, Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan ve senelerdir Berlin'de sahne alan bir Türk müzisyen. 1970'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya göç eden Zonguldaklı işçi bir ailenin 3 çocuğundan biri olan Zeynep Avcı 20 yıldır Berlin'de şarkı söylüyor. "Beatztanbul" adlı orkestrasıyla tanınan Zeynep Avcı müzik eğitimine çocuk yaşlarında başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Büyük ud virtüözü ve müzisyen Nuri Karademirli ile çalışma fırsatı bulan Zeynep Avcı, katıldığı bir programda Türk Sanat Müziği eğitimini Serap Saat'ten aldığını söylemişti.

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