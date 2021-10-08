Yüreğir Belediyesi, çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğini sürdürecek - Haberler
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Yüreğir Belediyesi, çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğini sürdürecek

AA / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel
Yüreğir Belediyesi, çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğini sürdürecek

Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi desteğine devam edeceklerini bildirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Fatih Kocaispir, çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi desteğine devam edeceklerini bildirdi.

Başkan Kocaispir, AA muhabirine, çölyak hastalarının glutensiz gıdalara erişimlerinin zor olduğu belirlenince projeyi başlattıklarını söyledi.

Hastalara glutensiz ürünler dağıttıklarını dile getiren Kocaispir, bu gıdalara ulaşımda güçlük çeken vatandaşların belediyeye talepte bulunmalarını istedi.

Kocaispir, toplumun her kesiminden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeyi sürdüreceklerinin altını çizdi.

AA / Ayten Bahar Özkurt - Son Dakika Haberleri
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