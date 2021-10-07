Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler eski çeşmeleri yeniliyor - Haberler
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Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler eski çeşmeleri yeniliyor

AA / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler eski çeşmeleri yeniliyor

Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler, arazideki çeşmelerin daha etkin kullanılması için yenileme çalışması başlattı.

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler, arazideki çeşmelerin daha etkin kullanılması için yenileme çalışması başlattı.

Köyde bir araya gelen gönüller, hayırseverlerin destekleriyle eski çeşmelerin bakım ve onarımlarını yapıyor.

Gönüllülerden emekli Ömer Gezici, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklığın suyun ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardığını söyledi.

Arazide çok sayıda çeşme bulunduğunu dile getiren Gezici, "Köyümüzde çiftçiliğin yanında hayvancılık da yapılmaktadır. Bu nedenle meraya çıkan sığır ve koyun sürüleri de bu çeşmelerden susuzluğunu gidermektedir." dedi.

Gezici, çeşmelerin çok eski olmasında dolayı bir çoğunun havuzlarından su kaçakları olduğunu ve yeterli gelmediğini ifade ederek, "Köyümüzde gönüllü arkadaşlarımızın gayretleri ve hayırsever hemşehrilerimizin destekleriyle 2 büyük çeşmemizi yeniledik. Çiftçir çeşmemize 16 metre, Büyükpınar çeşmemize de15 metre uzunluğunda 80 santimetre genişliği 50 santimetre yüksekliğinde havuz yapıldı. Gelecek yıl da diğer çeşmelerimizi yenileyeceğiz inşallah." diye konuştu.

Gönüllülerden Üzeyir Kayhan da hayırseverlerin daha önce yaptığı çeşmeleri yine köylünün katkılarıyla yenilediklerini belirtti.

Kayhan, "Çeşmelerimizi eskisine göre daha büyük ve daha kullanışlı yapmaya çalışıyoruz. Halı, kilim, ve yün yıkanabilecek şekilde çeşmelerin etrafına yaklaşık 60 metrekare beton atıyoruz. Çiftçiler zirai ilaçlamada sularını buradan daha rahat alabilecek. Allah razı olsun herkesten, şehir dışındaki ve köyde yaşayan hemşehrilerimizin desteğiyle yapıyoruz. Bu aynı zamanda insanların birbirine kaynaşmasına vesile oluyor." ifadelerini kullandı.

Köy muhtarı Hasan Önal ise gönüllülere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Muhtarlık olarak biz de gönüllü kardeşlerimize elimizden geldiğince destek oluyoruz. Gönüllülerimize ve köyümüze destek veren tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında birçok köylümüz de yine araziye çeşme yaparak boşa akan suları değerlendiriyor."

Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler eski çeşmeleri yeniliyor

Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler eski çeşmeleri yeniliyor

Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler eski çeşmeleri yeniliyor

Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler eski çeşmeleri yeniliyor

AA / Ömer Ertuğrul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yozgat'ın Lök köyünde gönüllüler eski çeşmeleri yeniliyor - Haberler
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