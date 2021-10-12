KONYA (İHA) - Yolda gördüğü yılanla böyle oynadı

KONYA - Konya'nın Halkapınar ilçesinde bir kişi bahçede yakaladığı yılanı eline alıp oynadı, bu anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Halkapınar ilçesinde belediye çalışanı olan ve çiftçilik yapan Bülent Fakı Şengün, bahçe motoru ile tarlaya gittiği sırada yolda yılan gördü. Gördüğü yılanı eli ile kuyruğundan yakalayan Şengün, daha sonra yılanla oynadı. Bülent Fakı Şengün, "Sen nasıl tatlı şeysin" diye konuşurken, bir süre sonra yılanı bıraktı.