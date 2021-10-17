Yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine teslim etti - Haberler
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Yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine teslim etti

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Haberler | Güncel
Yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine teslim etti

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mustafa Aktaş, yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine ulaştırdı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mustafa Aktaş, yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine ulaştırdı. Paranın sahibi bölgedeki güvenlik kamerası incelenerek belirlendi.

Malkara'nın Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki banka şubesinden 20 bin lira kredi çeken Soner Kanat, parayı montun cebine koyup otomobilini park ettiği yere gitti. Çektiği 20 bin liranın içinden ödeme yapmak için kendisine 4 bin lira ayıran Kanat, parayı tekrar montun cebine koyduğu sırada yoldan geçen bir başka araç sürücüsü kendisine adres sordu. Bu sırada 16 bin lirayı montla birlikte otomobilin bagajının üzerine koyup, unutan Kanat, araçla yoluna devam etti. Bir süre sonra bagaj üzerindeki mont yere düşerken, sürücü fark etmedi. Kanat'ın bankadan çektiği parayı sayması ve parayla birlikte montu otomobilin bagajın üzerinde unutup yola devam etmesi çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Yoldan geçen Mustafa Aktaş, bulduğu montun cebinde 16 bin lira olduğun görünce, polis merkezine götürüp teslim etti. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemesinde mont ve içindeki 16 bin liranın Soner Kanat'a ait olduğu tespit edildi. Polis merkezine çağırılan Kanat'a, burada parayı bulan Mustafa Aktaş tarafından teslim edildi. Kanat, Aktaş ve polis ekiplerine teşekkür etti.


Yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine teslim etti

Yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine teslim etti

Yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine teslim etti

Yolda bulduğu monttaki 16 bin lirayı sahibine teslim etti

Demirören Haber Ajansı / Murat Yayın - Son Dakika Haberleri
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