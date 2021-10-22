Tırların şerit kavgasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ceza - Haberler
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Tırların şerit kavgasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tırların şerit kavgasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ceza Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan iki tır sürücüsünün neden olduğu kazaya Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

İSTANBUL (İHA) - Tırların şerit kavgasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ceza

ANKARA - Ankara'da birbirlerine yol vermemek için inatlaşan iki tır sürücüsünün neden olduğu kazaya Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 bin 398 lira idari para cezası uygulandı.

Olay 18 Ekim'de İstanbul-Ankara yolu Kahramankazan mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul istikametine ilerleyen iki tırın sürücüsü, birbirlerine yol verme konusunda inatlaşarak, yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerlemişti. Kapalı dorseli tırın sürücüsünün direksiyonu diğer tırın önüne kırmasıyla inatlaşmanın sonucu kazayla son bulmuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen söz konusu tır sürücülerine 3 bin 398 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü belgelerine el konulan şahıslar hakkında adli işlem başlatılarak, çekici ve çekiciye bağlı yarı römork trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Tırların şerit kavgasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ceza

Tırların şerit kavgasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ceza

Tırların şerit kavgasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ceza

Tırların şerit kavgasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ceza

Tırların şerit kavgasına Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden ceza
İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - Son Dakika Haberleri
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