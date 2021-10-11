Yok Olmaya Yüz Tutan Sanat: Meddahlık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yok Olmaya Yüz Tutan Sanat: Meddahlık

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

"Şu an bu işi gerçek anlamda, profesyonel bir şekilde yapan tek kişi olarak kaldım". Meddah Mehmet Esen, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir parçası olan meddahlığın geldiği noktayı bu sözlerle anlattı.

"Şu an bu işi gerçek anlamda, profesyonel bir şekilde yapan tek kişi olarak kaldım". Meddah Mehmet Esen, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir parçası olan meddahlığın geldiği noktayı bu sözlerle anlattı. Esen, meddahlığa yurtdışında gösterilen ilginin Türkiye'de gösterilmemesinden şikayetçi

Yok Olmaya Yüz Tutan Sanat: Meddahlık
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
Acı haberin ulaştığı Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Acı haberin ulaştığı Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

 Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Ali Babacan Numan Kurtulmuş
Magazin Ersun Yanal Ezgi Mola Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Sergio Perez Kerem Aktürkoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Meral Akşener Amelia Hamlin Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yok Olmaya Yüz Tutan Sanat: Meddahlık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:07:17. #1.13#