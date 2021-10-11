Yok Olmaya Yüz Tutan Sanat: Meddahlık
"Şu an bu işi gerçek anlamda, profesyonel bir şekilde yapan tek kişi olarak kaldım". Meddah Mehmet Esen, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir parçası olan meddahlığın geldiği noktayı bu sözlerle anlattı.
"Şu an bu işi gerçek anlamda, profesyonel bir şekilde yapan tek kişi olarak kaldım". Meddah Mehmet Esen, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli bir parçası olan meddahlığın geldiği noktayı bu sözlerle anlattı. Esen, meddahlığa yurtdışında gösterilen ilginin Türkiye'de gösterilmemesinden şikayetçi
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