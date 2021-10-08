Yıldırım'da okul kantinleri mercek altında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıldırım'da okul kantinleri mercek altında

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

Yıldırım'da okul kantinleri mercek altında Yıldırım Belediyesi, okulların açılması ile birlikte öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için kantin denetimlerine başladı.

Yıldırım'da okul kantinleri mercek altında

BURSA - Yıldırım Belediyesi, okulların açılması ile birlikte öğrencilerin sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için kantin denetimlerine başladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinlerine yönelik denetimler gerçekleştirilirken, temizlik ve hijyen başta olmak üzere gıda maddelerinin son kullanma tarihleri, satılması yasak olan ürünlerin denetimi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı kontrolleri yapılıyor.

Yıldırım Belediyesi olarak ilçedeki bütün okullarda kantin denetimlerini aralıksız sürdüreceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için okul kantinlerinde denetimler yapıyoruz. Bugün ekiplerimiz, Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi ve Emek Ortaokulu'nda denetim gerçekleştirdiler. Çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamaları için denetimlerimiz sürekli olarak devam edecek. Yıldırım'ın geleceği olan çocuklarımız için hassasiyetle çalışacağız" dedi.

Yıldırım'da okul kantinleri mercek altında

Yıldırım'da okul kantinleri mercek altında

Yıldırım'da okul kantinleri mercek altında

Yıldırım'da okul kantinleri mercek altında
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Numan Kurtulmuş Necmettin Erbakan
Magazin İdo Tatlıses Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Serdar Aziz Stefan Kuntz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yıldırım'da okul kantinleri mercek altında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:36:31. #1.11#