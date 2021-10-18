Yenişehir Belediyesi sanatseverleri sergilerle buluşturmaya devam ediyor

Yenişehir Belediyesi son olarak Sanatçı Veli Mert'in göç temalı'MONOKKKRONİK' adlı kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde kurulan Ahmet Yeşil Sanat Galerisi ile Yenişehir Belediyesi Sanat Galerisi kurulduğu günden bu yana önemli sergilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.Sanat galerilerinde son olarak sanatçı Veli Mert'in göç temalı'MONOKKKRONİK' adlı kişisel resim sergisi açıldı. Sanatçının 90 eserinin yer aldığı serginin açılışına Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen,sendika ve oda başkanları ile çok sayıda sanatsever katıldı. 15 Kasım tarihine kadar açık kalacak olan sergiyi tüm vatandaşlar gezebilecek.

2020 yılının Kasım ayında açılan sanat galerilerinde bugüne kadar Yer, Zaman ve Mekân Sergisi, Frekans A Sergisi,Kırılgan İmge Sergisi ve Leonardo da Vinci'ye Saygı Sergisi sanatseverlerle buluştu. 4 sergide; 102 sanatçı, 276 eser ve binlerce ziyaretçiyi sanat galerilerinde ağırlayan Yenişehir Belediyesi, sanat galerilerinde oluşturulan Hafıza Mekânında da çeşitli atölye çalışmaları, söyleşiler ve belgesel gösterimleri gerçekleştirdi.

Başkan Özyiğit, "'Galerilerimiz hiçbir zaman boş kalmayacak' sözünü vermiştik"

Yenişehir halkının sanatla iç içe olması amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Sanat galerilerimizi açtığımız gün halkımıza 'galerilerimiz hiçbir zaman boş kalmayacak' sözünü vermiştik.1 yıl geçti ve galerilerimiz birbirinden kıymetli sanat eserlerine ve sanatçılara ev sahipliği yaptı. Burası her zaman böyle olacak. Açmış olmak ve 'mış' gibi yapmak bizim yönetim anlayışımızı yansıtmıyor. Bir emek veriyorsak halkımızın maksimum fayda sağlaması için de gereğini yapıyoruz. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimi sanat galerilerimize sergilerimizi ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.

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