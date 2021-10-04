Yeni Akademik Yıl Öncesinde Dekan ve Müdürlerle Toplantı Yapıldı

Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, 2021-2022 akademik yılının başlaması dolayısıyla Üniversitemiz bünyesindeki Fakültelerin Dekanları ile Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitü Müdürleri ile bir araya geldi.

Üniversitemiz İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Rektörümüz, öncelikle 2021-2022 Akademik Yılının başta öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız ve çalışanlarımız olmak üzere herkes için hayırlı olması ve sorunsuz, başarılarla dolu bir akademik yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.

Eğitim öğretim kalitesinden ödün vermeden yeni akademik yılda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Rektörümüz, "Covid-19 salgını nedeniyle bir buçuk yıldır öğrencilerimiz uzaktan eğitim yoluyla derslerine devam ediyordu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminden itibaren üniversitelerde örgün programlarda yüz yüze eğitime geçildi. Biz de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak öğrencilerimizin huzur ve güven içerisinde eğitim almaları için önlemlerimizi aldık. Ayrıca, pandemi şartlarına göre kampüslerimizi ve eğitim öğretim binalarımızı hazırladık, alınması gereken bütün önlemleri aldık. " dedi.

Ders programlarının senatoda alınan karar çerçevesinde %40 uzaktan ve %60 yüze olacak şekilde planlandığını da ifade eden Rektörümüz, " Ortak zorunlu dersler hariç uzaktan eğitim sistemi vasıtasıyla yapılan bütün dersler eş zamanlı yapılacak. Ders yapılacak mekana göre öğrenci sayıları belirlendi ve gerektiğinde sınıf ikiye bölündü. Sınıf ve amfilerde öğrencilerin oturacakları yerler belirlenirken mesafeye dikkat edildi. Birimlere uyarıcı ve bilgilendirici afiş ve broşürler asıldı. " diye konuştu.

Rektörümüz, Üniversitemizin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet uygulamalarındaki kalitesini artırmak için bugüne kadar oluğu gibi bundan sonra da tüm yöneticilerimiz ve personelimizin özverili bir şekilde çalışması gerektiğine vurgu yaparak konuşmasını tamamladı.

Toplantı, bir önceki akademik yılın değerlendirilmesi ve yeni akademik yılda yapılması gerekenlerle ilgili soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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