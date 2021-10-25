Yazlık evindeki tandırda esrar buldu, polise verdi - Haberler
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Yazlık evindeki tandırda esrar buldu, polise verdi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Yazlık evindeki tandırda esrar buldu, polise verdi

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Mehmet Ali Aktay, bakım için gittiği yazlık evinin bahçesindeki tandırda bulduğu 196 gram esrarı, polise teslim etti.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Mehmet Ali Aktay, bakım için gittiği yazlık evinin bahçesindeki tandırda bulduğu 196 gram esrarı, polise teslim etti.

Genç ilçesinde yaşayan Mehmet Ali Aktay, bakım için Cumhuriyet Mahallesi Derekul Caddesi'nde bulunan yazlık evine gitti. Bahçede bulunan tandırın içine bakan Aktay, poşet içerisinde bulunan esrarı fark etti. Aktay, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, içinde 196 gram esrar bulunan poşeti polise teslim etti.


Yazlık evindeki tandırda esrar buldu, polise verdi

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
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